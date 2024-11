Nacho su Mbappé: “Difficile ambientarsi al Real, ma quando esploderà sarà spettacolare”

Non è stato certo il miglior inizio quello di Kylian Mbappé al Real Madrid. L’attaccante francese, che non è stato convocato da Deschamps per i prossimi impegni di Nations League, è reduce da prestazioni non all’altezza contro Barcellona, Milan e Osasuna. A commentare il momento del calciatore transalpino, uno che il Real Madrid lo conosce molto bene come il difensore Nacho Fernadenz: “Mbappé è uno dei migliori al mondo. Quando arrivi in ​​un club come il Real Madrid è difficile adattarsi, è capitato a tutti. Non è la stessa cosa giocare al Real Madrid come altrove. Quando esploderà sarà spettacolare”.

Foto: Instagram Real