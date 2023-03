Nacho: “Rinnovo con il Real Madrid? Non ci penso, si vedrà a fine stagione”

Il difensore Nacho del Real Madrid ha riconquistato la Nazionale spagnola. Il ct Luis de la Fuente lo ha convocato per i prossimi impegni validi per qualificarsi a Euro2024, da disputare contro Novergia e Scozia. Dal ritiro delle furie rosse, in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro con i blancos. Il trentatreenne, classe ’90, ha un contratto fino al 30 giugno 2023: “L’ho detto tante volte. Ora me la sto godendo al massimo. Penso di vivere il mio momento migliore. Ho iniziato la stagione e non mi sentivo importante. Tutto è cambiato. Gioco ogni partita. Non significa niente che io finisca il mio contratto con il Real Madrid. Ogni stagione quando finisce, parlo con il club, con l’allenatore, con la mia famiglia e decido. Sono felice. Davvero. Parlerò con la squadra e tutto si risolverà”.

Foto: Instagram ufficiale Nacho