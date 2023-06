Nacho: “Quest’anno Kane, l’anno prossimo Mbappé. Insieme nel Real possono giocare perfettamente”

Nacho Fernandez durante la conferenza stampa nel ritiro della Spagna ha commentato l’eventuale arrivo di Mbappé al Real Madrid. Ecco la sua risposta: “Fosse per me lo prenderei quest’estate. Abbiamo perso giocatori importanti come Benzema e abbiamo bisogno di qualcuno che segni tanti gol. Ma va bene anche Harry Kane adesso e Mbappé tra un anno Possono giocare perfettamente insieme al Real”.

Foto: Instagram ufficiale Nacho