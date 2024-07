Nacho: “Il Real Madrid mi ha insegnato a vincere e a perdere, ma soprattutto a vivere. È il finale più bello che potevo immaginare”

Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa di addio di Nacho Fernandez al Real Madrid. Dopo il ringraziamento per i suoi 13 anni in maglia blanca, da parte di Florentino Perez, ha preso parola l’ex capitano del Real. Di seguito le sue parole:

“Non so se sia meglio piangere adesso prima di cominciare. È una giornata diversa, difficile, bella ed emozionante. Potrei raccontare migliaia di storie, ma preferisco essere grato per tutto quello che mi hai dato. Il Real Madrid mi ha insegnato a vincere e perdere, ma soprattutto a vivere. Grazie al club ho raggiunto la grinta che mi caratterizza. Sono 20 anni che seguo lo stesso percorso per giocare e allenarmi. Uscire di casa per raggiungere l’altra casa e raggiungere l’altra mia famiglia.

È il finale più bello che avessi immaginato: essere capitano e importante. Avere anche l’onore di sollevare la quindicesima Coppa dei Campioni.

Sono e sarò felice. Mi sento il giovane più fortunato di tutti da quando sono arrivato qui. Grazie mille ai tifosi, che mi hanno sempre amato e sostenuto. Grazie al presidente per avermi aspettato per chiudere il mio futuro. Non lo dimenticherò mai”.

Foto: Instagram Nacho