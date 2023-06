Intervenuto ai microfoni del Chiringuito TV, il difensore del Real Madrid, Nacho Fernandez, ha così parlato del possibile arrivo di Harry Kane – come vi avevamo raccontato – al Real: “Sarebbe l’ideale se Harry Kane si unisse a noi quest’estate e poi Mbappé venisse la prossima stagione. Se fosse stato per me, però, avrei portato Mbappé quest’estate”.

Foto: Instagram ufficiale Nacho