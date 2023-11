Nacho: “Bellingham ha il DNA da Real. Vinicius? È al centro delle provocazioni, tornerà presto a segnare”

Il difensore del Real Madrid, Nacho ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida Champions contro il Braga, partendo da Arda Guler: “E’ giovanissimo ma ha un talento incredibile. E’ fatto per giocare al Real Madrid ma deve dimostrarlo, sta recuperando, ha voglia di giocare e noi abbiamo voglia di vederlo. Il suo potenziale è incredibile”. E su Jude Bellingham: “L’ho sempre detto, ha il DNA da Real Madrid. E’ un lottatore ed un vincente. Ha iniziato segnando tantissimo e facendo vedere che ha le qualità per giocare qua”.

Poi ha proseguito parlando di Vinicius Jr: “Ci abbiamo parlato tutti, è fra i giocatori più al centro delle provocazioni e noi ci abbiamo parlato affinché possa restare tranquillo. Lui e Rodrygo torneranno presto a segnare molti gol“. E su Ancelotti: “Che è una persona nata per essere in questo club, per la tranquillità che ha e per tutto quello che ha vinto”.

Foto: Instagram ufficiale Nacho