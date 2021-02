Nacho: “Abbiamo segnato solo un gol perchè l’Atalanta si è chiusa dietro”

Il difensore del Real Madrid, Nacho Fernandez, ha commentato la vittoria di Bergamo sull’Atalanta ai microfoni di Movistar+.

Queste le sue parole: “È stata dura, l’Atalanta è rimasta in inferiorità numerica e si è chiusa dietro giustamente, concedendoci pochi spazi e quindi dovevamo inventarci qualcosa, come magari un tiro da fuori. Abbiamo realizzato solo una rete proprio per questo motivo, ma spesso queste partite le chiudi anche 0-0. Non è una scusa o un alibi, ma penso che dobbiamo anche rendere omaggio a ciò che ha fatto la squadra. Questo risultato ha un sapore agrodolce per noi”.

Foto: Mundo Deportivo