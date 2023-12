Mutu perde la mamma. Il Neftçi Baku lo esonera il giorno dei funerali

Adrian Mutu , ex attaccante rumeno della Juve, Parma e Fiorentina, ora allenatore, è stato esonerato dal Neftci Baku, club della prima divisione dell’Azerbaigian. Una notizia che non sarebbe poi così clamorosa, è il mondo del calcio che va così. Se non fosse che l’ex calciatore ha perso la mamma le scorse ore e l’annuncio dell’esonero è arrivato proprio mentre si svolgevano i funerali della donna e Mutu era in Romania per l’ultimo saluto alla madre.

Questo il comunicato del club: “Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il Neftçi PFK e Adrian Mutu. PFK Neftçi ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre. Il PFK Neftçi, che attualmente sta lottando per risultati elevati nella Premier League e nella Coppa dell’Azerbaigian, invita tutti i suoi tifosi a sostenere e unirsi strettamente attorno alla squadra”.

Foto: sito Neftci Baku