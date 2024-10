Mutu: “Man e Mihaila hanno tutto per diventare dei top”

Adrian Mutu, ex stella del calcio rumeno, con un passato in Italia tra Parma, Fiorentina e Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sui due gioiellini rumeni del Parma.

Queste le sue parole: “Dennis Man sta crescendo molto e sta segnando. Ha fatto il protagonista in B centrando la promozione e ora si sta confermando in Serie A. Mihaila deve riuscire a realizzare qualche gol in più, ma per quel che riguarda il gioco sta facendo molto bene pure lui. Sono in una piazza come Parma dove possono ancora migliorare. Anche perché sono due ragazzi che ho avuto il piacere di avere con l’Under 21. E ho visto che hanno il carattere giusto per diventare top”.

Sul suo presente e futuro: “Sto girando un documentario televisivo sulla mia vita. Mi godo la famiglia. Pensi che il mio figlio più grande ha già ventidue anni… Ma entro dicembre vorrei essere in panchina. Non vedo l’ora di riprendere. Dove? Magari in Italia”.

