Mutu: “La Fiorentina dovrebbe tenere Ambrabat. De Gea? Un fenomeno”

Nell’edizione odierna, compare sulla Gazzetta dello Sport un’intervista all’ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu, oggi allenatore del Cluj. Lo storico fantasista viola si è soffermato sull’arrivo di De Gea alla viola e sulla situazione di Amrabat, giocatore che per lui potrebbe dare un grande apporto alla Fiorentina.

Su De Gea: “E’ stato fermo un po’, ma questo non conta, anche perché da professionista qual è sempre stato si sarà allenato con costanza, forza e attenzione. E’ un elemento di carisma nello spogliatoio, è un giocatore che ha vissuto grandi palcoscenici e che per questo sarà utilissimo nei momenti in cui andranno dosate le forze mentali oltre a quelle fisiche. Ah, dimenticavo: è un grandissimo giocatore, quindi non va discusso”.

Su Amrabat: “Mi piace da matti come giocatore. Da matti. Ha un peso importante nel campo. La Fiorentina dovrebbe tenerlo: l’impressione è che se ne voglia andare ma spero di sbagliarmi. Certi giocatori devi avere la forza di trattenerli se vuoi alzare il livello. L’Atalanta, per esempio, ha sì venduto forte ma ha ricomprato gente molto forte: da quando giocavo io ha fatto un salto di qualità mostruoso, impressionante. Da esempio. E’ Gasperini è un fenomeno vero, vorrei andare a vedere qualche suo allenamento…”.

