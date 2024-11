Mutu: “Kean è un animale. Inter favorita, ma la Fiorentina dovrà dimostrare di meritare il posto”

Adrian Mutu, ex attaccante della Fiorentina, è stato presente a Firenze durante la presentazione del libro di Sebastien Frey, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente: “Seba è un grande amico, è un piacere essere qua e sono onorato che mi abbia invitato. Lo leggerò appena posso, l’amicizia va oltre il calcio fra di noi ed è una cosa bella”. Cosa le piace di questa Fiorentina?: “Dalla partita col Milan sono iniziate le vittorie consecutive… Ho visto una Fiorentina che gioca di squadra, con prestazioni importanti. Questa costanza che sta mostrando negli ultimi tempi è bella, è ciò che serve ad una grande squadra per restare in alto”.

Su Kean: “Per stare in alto c’è bisogno di un attaccante che possa andare in doppia cifra, ma non solo, anche gli altri devono dare il loro contributo. Penso che si sia trovato a suo agio a Firenze, Palladino lo sta coccolando e gli ha dato la fiducia che gli mancava e lui sta dimostrando di essere un attaccante importante. Fisicamente è più forte di tutti gli attaccanti con il quale io ho giocato, fisicamente è proprio un animale. Quello che mi piace è che ha sia forza, che qualità e quest’anno sta anche segnando”.

Pronostici per Fiorentina-Inter: “All’Inter ero molto piccolo, ma è stata una bella esperienza con compagni come Ronaldo, Baggio, Vieri, Zamorano, Blanc, Peruzzi… C’erano grandi giocatori. L’Inter è abituata a giocare queste partite, sulla carta è favorita. Quella che dovrà dare di più è la Fiorentina perché dovrà consolidare queste partite e far vedere che merita il posto. Spero che non sia una cosa del momento, che la Fiorentina trovi costanza già dalla sfida con l’Inter”.