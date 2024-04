MUTANDWA, FORZE FRESCHE PER L’ATTACCO DEL CAGLIARI

Il Cagliari dovrà ancora lottare al massimo delle sue forze per raggiunfere la salvezza in Serie A. La compagine di Ranieri, dopo ottim prestazioni, con le vittorie a Empoli e con la Salernitana e i 2-2 contro Inter e Juventus, è incappato in una serata pessima in quel di Genova, contro i Grifoni. Menomato dagli infortuni, Ranieri ha potuto raccogliere ben poco da una sfida importante, come lo saranno le prossiàme e4, con gli scontri diretti con Lecce e Sassuolo che certamente diranno di più sulla corsa alla salvezza dei sardi.

Cagliari che è incappato in periodo di emergenza infortuni, soprattutto in difesa, ma anche in attacco, tante pedine importanti sono venute meno. E Ranieri, per provare a raggiungere questo obiettivo fondamentale, sta attingendo molto dai giovani della Primavera di mister Fabio Pisacane.

Tra questi, spesso è finito tra i convocati, il giovane attaccante, Kingstone Mutandwa, classe 2003, bomber della Primavera dei sardi, che ha collezionato già 3 presenze in Serie A. Pochi spezzoni per lui, 3 minuti nella gara vinta a Empoli, che ha segnato il suo esordio in massima serie, 6 minuti nel ko di Monza e altri 5 minuti nel pesante ko di ieri sera in casa del Genoa.

Ranieri lo sta inserendo gradualmente, non perchè vuole regalare un palcoscenico al ragazzo, ma perchè puà atttingere da lui energie fisiche e anche mentali in vista di questo rush finale che attende i sardi. Con Pavoletti, Petagna e Luvumbo infortunati, Ranieri sta dando spazio a questo giovane che sta ben facendo con la Primavera, dove ha totalizzato 18 presenze, segnando 5 gol e fornendo un assist. Presenze poi fermate dalle varie convocazioni di Ranieri in prima squadra, dallo scorso febbraio, infatti, il giovane si allena con i big di Ranieri, si aggrega alla prima squadra e ha abbandonato i suoi pari età.

Mutandwa nasce il 5 gennaio 2003, a Chibombo, in Zambia. Ha iniziato a giocare nella sua nazione, militando nell’Atletico Lusaka, una delle squadre della capitale, con cui ha fatto tutto il settore giovanile. É arrivato in Italia nell’estate del 2023, con il Cagliari che lo ha notato in un torneo internazionale e ha deciso di puntare su questo ragazzo, facendolo crescere nel proprio settore giovanile e affidandolo alla Primavera. Come detto, l’impatto con il calcio italiano è stato buono, 18 presenze e 5 gol con la Primavera e anche le prime soddisfazioni, visto che a febbraio ha disputato la Coppa d’Africa U20 con lo Zambia.

Da un punto di vista tattico, Mutandwa nasce come prima punta. In questa stagione, ha dimostrato anche di poter ricoprire il ruolo di esterno offensivo, grazie alla sua velocità e alle sue abilità tecniche. Una crescita molto importante sotto la guida saggia ed esperta di mister Ranieriche può permettergli di migliorare ulteriormente. E’ in grado di portare alla squadra una buona fisicità, con ottime doti atletiche che gli permettono di spendersi sia in fase offensiva che in quella di copertura. Cruciale il suo lavoro spalle alla porta. Insomma, un elemento utile per questo Cagliari, per il rush finale verso la salvezza.

Foto: sito Cagliari