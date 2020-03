Mustafi: “Il mio futuro? Non è il momento di parlarne, aspettiamo che si sistemi tutto”

Shkodran Mustafi, difensore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland in merito al futuro: “Siamo in una situazione tale che non è possibile pensare al futuro professionale. Nessuno di noi adesso è in grado di sapere quando potremo tornare a giocare. Solo dopo che sarà finito tutto questo potremo tornare a pensare ad una risposta logica alle domande sul futuro della mia carriera. Anche lo stesso Arsenal adesso ha cose più importanti a cui pensare rispetto al mio futuro”.

Foto: Daily Star