Musso: “Volevo fermarmi dopo l’esclusione al Mondiale del 2022”

Durante l’intervista concessa a Olé, il portiere dell’Atalanta, Juan Musso, è tornato a parlare della sua assenza al Mondiale in Qatar: “È stato difficile perché sentivo di essere una parte importante della squadra di Scaloni. Avevevamo vinto la Copa America, ero in un grande momento. Con l’Atalanta eravamo primi in campionato, quell’anno cominciammo a vincere tipo 10 partite di fila, sei mesi prima del Mondiale. Ma poi mi sono ferito al viso a causa di un colpo e ho subito un intervento chirurgico. Sono stato fuori per un mese e mezzo, due mesi prima del Qatar. Non ho mai pensato di non poter andare in Qatar, ma queste decisioni vanno accettate. Credevo molto in quel Mondiale. Quello è stato un periodo molto difficile, ma mia moglie mi ha aiutato ad alzarmi e ad andare avanti. Volevo prendermi un po’ di tempo perché in quel momento non vedevo il senso di continuare a giocare a calcio, ma mia moglie mi ha sempre spronato a tirare fuori il meglio di me”.

Foto: Twitter Atalanta