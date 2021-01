Musso: “Voglio arrivare a giocare la Champions. L’Inter? È la più forte di tutte”

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato di diversi argomenti nell’intervista nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dalla sfida contro l’Inter di oggi ai suoi obiettivi per il futuro. Ecco le sue parole:

Sull’Inter: “Forse l’Inter è la più forte di tutte. Ha tante opzioni per far male… E Hakimi mi piace, è veloce, tecnico”.

Su Lautaro: “Gli ho scritto, siamo amici abbiamo scambiato due maglie, ma una l’ha voluta mio fratello. Lui e Lukaku sono una delle coppie d’attacco più forti, alla pari con quella della Juve. Ma io non temo nessuno. E neppure l’Udinese. Non ci sentiamo inferiori”.

Su Handanovic: “E’ uno dei migliori, ha esperienza e trasmette sicurezza. Nel podio italiano metto pure Donnarumma e Szczesny. In Europa ammiro Neuer e Oblak”.

Su Gotti: Per noi giocatori non è mai stato in discussione. Con lui stiamo bene e gli vogliamo bene. E’ un uomo estremamente intelligente, analizza il gioco come pochi, legge le partite, sa come attaccare e difendere”.

Su De Paul: Merita una squadra che lotta per traguardi importanti”.

Sul suo futuro e i suoi obiettivi: “Penso all’Udinese . E’ normale che io voglia arrivare in un club che gioca la Champions”.

Foto: Twitter Udinese