Musso sull’esclusione dall’Argentina: “Le scelte vanno accettate, ma darò tutto per riprendere la Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Juan Musso, ha così presentato la sfida di domani contro la Lazio: “La Lazio è una squadra grande e importante, fa un buon calcio e ha dimostrato di aver quasi tutto. Andremo lì con tanta fiducia e voglia di vincere, facendo una buona partita. Siamo quattro o cinque squadre in lotta per la Champions”. E sulla Nazionale: “Le scelte vanno accettate, do il massimo, di più è difficile fare. Do tutto quello che ho, se tornerò tra i convocati sarò contento”.

Foto: Twitter Atalanta