Musso: “Obiettivo Champions League, ma dobbiamo avere coraggio e fame. Hojlund e Lookman impressionanti”

Il portiere dell’Atalanta, l’argentino Juan Musso, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L’estremo difensore ventottenne ha trattato diversi temi: dall’obiettivo Champions League per Dea (attualmente al terzo posto con 41 punti) al suo momento di forma. Alcune parole dell’ex Udinese: “Momento di grande forma fisica e mentale e oggi sono anche più abituato a certe fasi di gioco: serviva tempo e il fatto che ora la squadra vada forte facilita tutto. Da avversario avevo sempre sofferto l’Atalanta, ma anche ammirato i suoi principi di gioco, la sua voglia di attaccare. I valori di una squadra che aveva sempre fame: lo respiravi anche da fuori. A me piaceva giocare contro l’Atalanta: sapevo che avrei avuto molto lavoro da fare. Ma mi concentravo sulla prestazione, senza pensare se avrei preso uno, due o nessun gol: altrimenti ne prendevi quattro-cinque. E una volta ne ho presi sette…”.

Hojlund e Lookman: “Rasmus e Ade hanno una velocità di testa e di gambe impressionante. E non li leggi: i movimenti, il tiro indifferente di destro e di sinistro. Attaccanti completi. E sono cresciuti tanto, come l’Atalanta”.

Atalanta oggi: “L’Atalanta dipende molto dalla propria forma fisica: senza, va in difficoltà e infatti adesso andiamo forte. A guardare la squadra da dietro mi diverto, a volte magari avrei voglia di essere più “protetto”. Ma ora l’Atalanta lo fa, ha imparato dai suoi errori: se deve chiudersi un po’ e difendere più basso, si adegua. Una gara vive di momenti, di varie strategie: ci stiamo adattando a fare le cose giuste per vincere le partite”.

Miglioramenti: “Sono migliorato nel gioco coi piedi. E penso dipenda anche dalla squadra: crediamo di più nell’uscire palleggiando, senza cercare sempre e solo la profondità, gli inserimenti degli attaccanti, cosa che pure ci viene molto bene. Ma più di ogni altra cosa, mi sento meglio fisicamente. Il portiere è anzitutto un atleta, per quello che fa può essere questione di millimetri, o di millesimi di secondo. Mi ha aiutato aver fatto in pratica due preparazioni: una in estate, quella che avevo saltato nel 2021 dopo la Coppa America, e quella durante la sosta per il Mondiale”.

Champions League: “È quello che abbiamo in testa: sappiamo di poterlo fare. Ma ce la giochiamo con Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio, forse anche Juve…Con una concorrenza così devi avere coraggio, fame. E devi crederci abbastanza da pensare di poter battere chiunque. Pensare che non andarci possa essere un fallimento è follia, ma se stiamo sempre vicini a quella zona, poi ci sarà la possibilità concreta di arrivarci davvero. Solo che è inutile dirlo così tanto tempo prima”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta