Musso, l’agente: “Non pensa al mercato, vuole fare bene con l’Udinese”

Tra le note liete di un avvio di campionato difficoltoso in casa Udinese, vi sono le prestazioni di Juan Musso. Il portiere, classe 1994, è alla sua seconda stagione in bianconero. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, il suo cartellino è tra i più corteggiati nel mercato. Guillermo Musso, papà e agente del calciatore, ha però smentito qualsiasi voce ai microfoni di Radio Marte: “Non ho informazioni, se non quelle che leggo dai media. Il ragazzo è focalizzato sull’Udinese, non pensa al mercato“. Poi, sulla sfida al Napoli, ha aggiunto: “Questo è un momento in cui l’Udinese, come i partenopei, cerca di compattarsi per uscire da una fase delicata. Oggi i friulani giocheranno in Coppa Italia, ma è chiaro che la testa sarà già alla gara di sabato“.

Foto: Twitter Udinese