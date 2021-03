Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha parlato così a AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, di quale fosse stata la sua parata più difficile: “Quella su Lautaro, contro l’Inter. Una soddisfazione enorme, come se avessi segnato un gol. Sono riuscito a leggere in anticipo la sua giocata ed è andata bene”.