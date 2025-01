Musso: “Abbiamo il potenziale per vincere qualcosa”

Il portiere argentino, Juan Musso, ex Atalanta, ora all’Atletico Madrid, è intervenuto in sala stampa dopo la vittoria sull’Elche, ha parlato delle ambizioni della stagione in corso: “Sono molto felice, contento a livello personale, ma anche di far parte di questa squadra che sta raggiungendo questo storico traguardo per il club e non ce la prendiamo troppo comoda. Abbiamo la consapevolezza di essere solo a gennaio, ma c’è del potenziale e c’è qualcosa da puntare. Bisogna guardare avanti”.

Foto: sito Atletico Madrid