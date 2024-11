Muslera contro Mourinho: “Se non gli piace il calcio turco allora se ne vada”

Dopo la vittoria casalinga per 3-2 contro il Samsunspor, Fernando Muslera, portiere e capitano del Galatasaray, ha espresso critiche nei confronti di José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, che in precedenza aveva denigrato il calcio turco.

“Il calcio turco è visto in tutta Europa e mi rattrista leggere e sentire certe cose. Mourinho ha insultato gli arbitri ed io mi sono sentito personalmente colpito. Per la prima volta in quattordici anni sento il bisogno di parlare, perché io qui ho sempre rispettato tutti e sono sempre stati rispettato da tutti”. Ha poi aggiunto: “Io ho vinto diciassette titoli in Turchia, nessuno ha vinto quanto me qui e penso di aver dato il mio contributo al calcio turco aiutandolo ad evolvere. Non posso vedere un allenatore che è arrivato da quattro mesi parlare e criticare così tanto”.

“Se non gli piace il calcio turco allora se ne vada. Nessuno però gli dice niente, ma penso che sia arrivato il momento che qualcuno lo faccia. Occorre prestare più attenzione a coloro che portano avanti il calcio turco”.

Foto: twitter muslera