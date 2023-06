Musiala: “Voglio vincere ancora. Il Bayern Monaco è una famiglia”

Jamal Musiala a Kickerz ha parlato della stagione appena conclusa tra obiettivi e soddisfazioni. Ecco le sue parole: “Il gol decisivo al Colonia penso proprio sia stato il momento migliore della mia carriera, il più importante. Ma credo anche che ci saranno altri momenti importanti e spero di fare tanti altri gol per vincere trofei. Voglio vincere ancora sì. Spero nella prossima stagione di raggiungere altri obiettivi con la squadra, sogno sempre in grande. L’ambizione deve essere di vincere ogni trofeo e a livello personale voglio migliorare in termini di gol. Il Bayern poi è una famiglia, mi trovo bene con tutti”.

Foto: Musiala Twitter Bayern