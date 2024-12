Musiala sul rinnovo: “Purtroppo nessun regalo di Natale per i tifosi”

In un’intervista rilasciata a Sport Bild, la stella del Bayern Monaco Jamal Musiala ha parlato del suo rinnovo di contratto con il club, ancora in una fase molto prematura. Per il giocatore oggi la priorità è concentrarsi sul presente.

“Purtroppo non posso ancora fare un regalo di Natale ai tifosi. Non arriveranno novità così presto. Abbiamo giocato molte partite ultimamente e viaggiato molto. Il mio obiettivo è concentrarmi sulle partite. Voglio essere libero in campo, anche se c’è molta pressione dall’esterno. Vorrei dare forma a un’era con l’FC Bayern. Se prolungassi il mio contratto con l’FC Bayern, questa è la mia pretesa e il mio obiettivo. Ma so anche che bisogna lavorare per questo: con vittorie, titoli e grandi trofei”.

Foto: Instagram Musiala