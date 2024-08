Musiala: “L’anno scorso non abbiamo vinto trofei, deve essere l’ultima volta”

Jamal Musiala non ci sta dopo la stagione senza trofei del Bayern Monaco: “Siamo molto motivati. La scorsa stagione non abbiamo vinto un titolo e non vogliamo ripetere l’esperienza. Tutti qui sono dei vincenti, vogliamo vincere dei titoli”, ha detto Musiala a Sport1, lanciando anche un appello ai suoi compagni di squadra. “Ma se non saremo al 100% per tutta la stagione e non daremo il massimo in ogni partita, non raggiungeremo i nostri obiettivi. Se siamo tutti presenti come squadra, faremo dei passi avanti partita per partita”.

Poi ha proseguito:”Dobbiamo guardare a noi stessi, essere semplicemente migliori e fare le cose che vogliamo fare e fare passi avanti. In modo che quando giocheremo contro di loro (Leverkusen, ndr) saremo ad un buon livello. Voglio continuare a fare gol e a collezionare assist, anche adesso agli Europei, dove ho segnato sempre più gol: è così che voglio arrivare alla stagione. In generale, voglio solo aiutare la squadra a vincere dei titoli”.

Foto: Instagram Musiala