Musiala: “La Spagna non è solo Yamal, ci sono tanti campioni. Ma noi non siamo da meno”

Venerdì alle 18 andrà in scena un quarto di finale di Euro 2024, che sa di finale.

Ai microfoni di Sky.de, Jamal Musiala, stella della Germania, ha parlato dei suoi avversari.

Queste le sue parole: “È davvero bello vedere Lamine, ma la Germania non deve preoccuparsi solo di lui. La Spagna ha tanti giocatori che danno valore alla squadra e sono pericolosi: Nico Williams, Pedri… sono tutti calciatori che possono decidere da soli una partita. Ma anche noi tedeschi abbiamo giocatori così e per questo dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Entrambe le squadre hanno le qualità per raggiungere la finale. Giochiamo in Germania, dobbiamo fare uno sforzo, giocare il torneo qui nel nostro Paese è un grande onore. Questo ci dà ulteriore forza. Se abbiamo il Paese alle spalle, molte cose sono possibili, sentiamo il sostegno di tutti. Vogliamo rendere le persone orgogliose e portare loro gioia. È una grande responsabilità, ma allo stesso tempo anche una cosa molto divertente”.

Foto: Instagram Musiala