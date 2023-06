Musiala: “Kimmich via? Non ci penso, lui rappresenta il Bayern. Bellingham al Real? Sono felice per lui”

Jamal Musiala, centrocampista offensivo del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild in merito a diversi temi di calciomercato.

Queste le sue parole: “Joshua è il giocatore più affamato. È triste anche quando perde una partitella in allenamento. Ha molta fame, a volte forse troppa; tutti possono ammirare la sua mentalità. È un modello per altri giocatori e ha il DNA del Bayern. Sicuramente non riesco a immaginare una sua partenza”.

Le voci su Declan Rice : “Declan è un grande giocatore. Lo conosco da quando era molto giovane, prima che andasse al West Ham. Abbiamo giocato insieme al parco, avevo 11-12 anni. Siamo cresciuti nella stessa zona, è un grande giocatore”.

Bellingham al Real: “Sono felice per Jude, è un grande passo per lui. Forse la Liga è un po’ più seguita in tutto il mondo, ma le migliori prestazioni non passano inosservate, che sia Birmingham, Dortmund, Monaco o Madrid. Al Real Madrid i giocatori guadagnano rapidamente la popolarità ma per me la Premier League è il campionato più importante del mondo. Se giochi lì, non puoi più passare inosservato”.

Foto: Instagram personale