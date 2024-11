Musiala: “Io mi rilasso sempre. Non faccio mai troppo, tranne che sul campo da calcio”

Sull’arrivo al Chelsea: “Quando siamo arrivati ​​al Chelsea, è stato incredibile stare con tutte quelle leggende, solo per essere a 100 metri da loro, solo per vederli dall’altra parte del parcheggio. Era il 2012, quindi vedevamo Lampard, Drogba, Čech, Terry… E sono veri. In realtà è Didier Drogba. Tipo, dalla FIFA . Erano in un lato completamente diverso della struttura rispetto a noi ragazzi, ma un giorno sono venuti ad allenarsi sul campo dei giovani per qualche motivo, e ricordo di aver detto a Levi, “Mi sto facendo una foto. Mi sto facendo una foto. Non mi interessa, fratello…”

Esperienza al Bayern: “L’intera cultura del Bayern — Mia san Mia — non è solo qualcosa che diciamo. È difficile da spiegare finché non sei nello spogliatoio, ma è più simile a un’atmosfera familiare. Non credo che ci avrei creduto finché non ci fossi stato dentro a viverla. Quel primo giorno è stato così importante per me. Non come calciatore, ma come persona, onestamente.

Ha poi aggiunto: “Ricordo solo che il primo esercizio che abbiamo fatto è stato un esercizio di possesso palla, e io ero in mezzo. Volevo solo assicurarmi che il livello non scendesse quando ero lì. ìNon fargli notare che hai 17 anni’. Questo era il mio obiettivo principale”.