Musiala: “Il Pallone d’Oro? Guardo avanti un passo alla volta. Futuro? Al Bayern sto bene”

Jamal Musiala, attaccante della Germania e del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa prima degli impegni con la Nazionale, parlando di cosa gli manchi per vincere il Pallone d’Oro: “Per me è sempre importante fare un passo avanti. L’ho fatto la scorsa stagione, ho fatto un passo avanti, ma forse mancavano un po’ i gol e gli assist. Si tratta di lavorare per migliorare e mantenersi in forma per giocare più partite possibili e dare il massimo”.

Ci sono novità per quanto riguarda il suo contratto con il Bayern Monaco?

“Non posso dire molto sull’argomento del contratto. Il mio focus è sulla Nazionale e per ora voglio concentrarmi sulle partite internazionali. Ma sono felice a Monaco”.

Subisce troppi falli? Non si sente poco tutelato?

“Cerco di parlare con gli arbitri. Stanno facendo ciò che ritengono giusto e cercano di dare il massimo. Non voglio lamentarmi troppo e voglio divertirmi in campo. Parlerò sempre con l’arbitro se ho la sensazione di subire molti falli, ma so che fa parte del gioco”.

Sente la pressione delle aspettative? “Nel corso degli anni ho imparato a non farci troppo caso. Certo, è bello leggere cose positive su di sé, ma a volte, quando le cose non vanno bene, bisogna assicurarsi di essere sempre sullo stesso ritmo e concentrati. L’esperienza aiuta in questo”.

Come si trova con Nagelsmann e con Kompany?

“Ho un ottimo rapporto con Vincent e con tutto lo staff tecnico. Siamo molto aperti l’uno con l’altro. Vogliamo tutti vincere e migliorare. Lo stesso vale per Julian. Abbiamo parlato molto, soprattutto quando ero più giovane e stavo diventando un titolare fisso. Mi ha aiutato molto a fare le cose meglio. Per me si tratta sempre di essere aperto e accettare bene le critiche e i consigli”.

