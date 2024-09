Musiala: “Felice di essere al Bayern Monaco ma non so dove giocherò tra cinque anni. Ho detto a Zirkzee di tornare qui”

Musiala, in un’intervista concessa al giornale tedesco Welt am sonntag ha parlato del suo futuro con la maglia del Bayern Monaco: “Sono molto felice qui e sono completamente concentrato sui nostri obiettivi. Non penso davvero a dove giocherò tra cinque anni. Qualcosa può sempre cambiare rapidamente nel mondo del calcio”. Il trequartista tedesco ha anche parlato del suo ex compagno di squadra Zirkzee, trasferitosi in estate al Manchester United: “Ci si diverte sempre con gli amici e si sogna un giorno di giocare insieme. Io ho detto a Josh che dovrebbe tornare al Bayern”.

Foto: Instagram Germania