Musiala: “Concentrato su club e Nazionale. Il mio futuro? Ne sapremo di più durante la pausa invernale”

Intervistato da Redaktions Netzwerk Deutschland, la stella del Bayern Jamal Musiala ha parlato delle sue ambizioni, del momento che sta vivendo e del suo futuro.

“L’importante è non mettermi sotto pressione, ma semplicemente giocare e cercare di vincere titoli con il Bayern e con la nazionale. Poi forse un giorno avrai la possibilità di diventare un calciatore mondiale. Al momento mi sto concentrando sulle partite con la nazionale e con il Bayern. So che molti occhi sono puntati sulla mia situazione, ma sto cercando di mettermi meno pressione possibile. Per me è importante rimanere in forma e fare buone prestazioni finché non avrò un po’ di tempo per rallentare. A quel punto potrò prendermi del tempo per pensare a tutto. Penso che ne sapremo di più durante la pausa invernale”.

Foto: Instagram Musiala