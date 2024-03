Museo Fiorentina sui social: “Vicini ai familiari di Joe Barone e a tutto il club in questo momento di grande difficoltà”

C’è preoccupazione nel mondo del calcio in merito alle condizioni di salute del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ricoverato da ieri presso l’ospedale San Raffaele di Milano in terapia intensiva a causa di un grave malore accusato prima della partita contro l’Atalanta. Tra i vari messaggi di sostegno nelle ultime ore è arrivato anche quello del Museo Fiorentina, che tramite la propria pagina Instagram ha pubblicato quanto segue: “Il Museo Fiorentina esprime la sua vicinanza ai familiari di Joe Barone e a tutta l’ACF Fiorentina, in questo momento di grande difficoltà per le condizioni di salute del Direttore Generale viola. Un abbraccio forte ai familiari…Forza Joe!”

Foto: Twitter Fiorentina