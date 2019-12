MUSCOLI E CARISMA IN MEZZO AL CAMPO: IL CRYSTAL PALACE SOGNA L’EUROPA CON SCHLUPP

Ieri si è concluso il turno infrasettimanale di Premier League e tra le varie sorprese c’è il Crystal Palace. La formazione londinese, vincendo contro il Bournemouth, si è portata prepotentemente a ridosso della zona Europa League. Gli uomini di Roy Hodgson sono precisamente sesti in classifica a quota 21, a pari punti con il Manchester United, e ben lontani dalla zona retrocessione. Nell’ultimo match, per la seconda volta consecutiva, a firmare il gol vittoria è stato Jeffrey Schlupp, centrocampista duttile e dotato di una grande fisicità. Schlupp nasce ad Amburgo, in Germania, il 23 dicembre del 1992. La sua famiglia, di origine ghanese, lo appoggia in tutte le sue scelte e si accorge del suo talento. Nel 2005 si trasferisce in Inghilterra e sostiene un provino per il Leicester. Superato il provino entra a far parte del prolifico settore giovanile delle Foxes. Il suo processo di crescita è costante, ogni giorno il giovane si allena con abnegazione e dedizione ottenendo pian piano tutte le promozioni nelle diverse formazioni Under. Nel 2011, dopo cinque anni intensi, il Leicester decide di svezzarlo e di mandarlo in prestito al Brentford, in League One. Schlupp disputa 9 gare e sigla 6 marcature personali. I suoi numeri parlano chiaro e al rientro alla base viene riconfermato esordendo in prima squadra e ottenendo la promozione in Premier League da protagonista.

L’anno dopo si ritaglia il proprio spazio anche in massima serie e firma il primo centro nella gara vinta in trasferta contro il Norwich per 1-2. Il classe 1992 diventa anche uno dei protagonisti della favola Leicester vincendo il titolo con Claudio Ranieri in panchina nel 2015-2016. L’annata seguente, però, non ha disposizione tante occasioni per scendere in campo e nel gennaio del 2017 saluta trasferendosi a definitivamente al Crystal Palace per circa 14 milioni di euro. Il suo impatto con gli Eagles è dei migliori e, nonostante la grande concorrenza, riesce a diventare un elemento fondamentale. In questa stagione il 26enne è risultato in assoluto uno dei migliori e le recenti reti messe a segno non fanno altro che aumentare l’affetto dei tifosi londinesi nei suoi confronti. Il Crystal Palace è lì a giocarsi le sue chances per approdare in Europa e, con uno Schlupp così, non è affatto vietato sognare.

Foto: Premier League