Musah: “Sono vicino a Maignan. La nostra reazione in campo è stata giusta”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è tornato sull’episodio di razzismo che ha visto come bersaglio il portiere francese Mike Maignan in quel di Udine, parlando a margine di un evento benefico.

Queste le sue parole: “Bisogna fare qualcosa e la nostra reazione in campo è stata giusta. Mike non voleva continuare, ma gli siamo stati vicini e siamo tornati in campo assieme. Queste azioni devono avere conseguenze. Mi era già capitato in passato quando ero al Valencia. Con la nostra azione abbiamo dimostrato che è possibile fare qualcosa sul campo”.

Foto: twitetr Milan