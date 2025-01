Musah: “Sono venuto al Milan per giocare la Champions”

Manca sempre meno alla sfida che vedrà scendere in campo Milan e Girona. Un match di grande importanza per i rossoneri che, se vorranno puntare ai primi otto posti in classifica, dovranno portare a casa i tre punti a tutti i costi. Proprio per questo motivo, al Diavolo non sarà concesso commettere errori in una partita che, nonostante tutte le difficoltà che potrebbero presentarsi, è alla portata degli uomini di Conceiçao. Il club spagnolo, infatti, si trova al 30° posto e ormai con un piede e mezzo fuori dalla competizione. A parlare nella conferenza stampa della vigilia è stato il centrocampista rossonero Musah. Queste le sue parole: “Li conosco molto bene e dobbiamo essere solidi dal punto di vista difensivo. Noi diamo sempre il massimo, stiamo cercando di allenarci e di migliorarci. Da quando è arrivato il nuovo staff abbiamo fatto bene e questo ci dà tanta motivazione e tanta fiducia per poter fare grandi cose. Siamo veramente fortunati a poter giocare questa competizione. In MLS si alzano presto per guardare le gare. Quando ero al Valencia volevo giocare la Champions ed è proprio per questo motivo che sono venuto qui al Milan”.

FOTO: Instagram Musah