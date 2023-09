Musah: “Ho voluto fortemente il Milan. Voglio giocare ai massimi livelli”

Yunus Musah, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Valencia, ha parlato ad AS delle sue prime settimane in rossonero.

Queste le sue parole: “Volevo andare al Milan perché è a un altro livello e gioca la Champions League. Penso che il club mi permetterà di giocare ai massimi livelli. Questo era il mio obiettivo. Le ragioni? Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e questo mi ha aiutato a prendere la decisione”.

Sull’adattamento: “Devo ancora adattarmi al nuovo Paese e al club, ma sta andando bene. A volte Pulisic ha bisogno di aiuto con la lingua per ordinare il cibo o fare una chiacchierata con l’allenatore. Sta imparando, sono sicuro che migliorerà”. Foto: twitter Milan