Musah: “Felice della prima stagione al Milan. C’è molta concorrenza ma sto imparando tanto”

Yunus Musah, intervistato nel ritiro nella nazionale statunitense, ha parlato di diversi temi tra cui il rapporto con Christian Pulisic, suo compagno sia negli USA che nel Milan: “Sono davvero molto contento di come vedo Christian giocare in questo momento – riporta prosoccerwire.usatoday.com -. Sta segnando molti gol, influenzando molto il gioco della nostra squadra. Direi che è stato il nostro miglior attaccante in questa stagione al Milan, quindi sono davvero felice per lui. Sta andando così bene. Vedo che anche lui si sta divertendo e forse sta vivendo una delle sue migliori stagioni. Quindi sì, sono davvero felice di vedere un collega americano fare una cosa del genere. La lingua italiana? Ogni volta che potevo aiutarlo con la lingua, l’ho fatto, e anche lui sta imparando. E come potete vedere, è felice lì, si diverte, fa gol. Quindi sono felice per lui. Sta lavorando tantissimo sul suo italiano ed è riuscito a imparare parecchio. Adesso capisce davvero l’allenatore e i compagni di squadra”.

Sulla sua prima stagione, Musah ha invece dichiarato: “Sono davvero contento di come sta andando la mia prima stagione in una squadra così grande come il Milan. Sono riuscito a giocare tante partite all’inizio, in Champions League contro alcune grandi squadre come il PSG. Abbiamo molti giocatori di talento in mezzo al campo, quindi c’è molta concorrenza. Possiamo partire tutti dall’inizio, quindi è difficile per l’allenatore scegliere chi giocherà. Sono pronto ogni volta che arriva il mio momento”.

