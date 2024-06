Musah: “È stata una bella stagione. Pulisic? È stato fantastico conoscerci”

Direttamente dal ritiro della sua Nazionale lo statunitense del Milan, Yunus Musah, da lunedì a disposizione, ha parlato anche del suo rapporto con Christian Pulisic suo compagno di nazionale. Queste le sue parole:

“È stato fantastico conoscerci, perché non ho avuto la possibilità di farlo molto con la Nazionale, quindi è stato bello farlo tutto l’anno.” Sulla sua prima stagione in Italia: “La mia annata è andata molto bene all’inizio fino a dicembre, quando ho avuto un piccolo infortunio. Ho giocato molte partite in campionato e in Champions League, è stato davvero fantastico, a quel punto finisce che ti aspetti che le cose vadano così per tutta la stagione. Ma le cose accadono e devi adattarti. Verso la fine della stagione ho ricominciato a giocare alcune partite importanti, l’Europa League e il derby. È stata una bella stagione, sono sempre stato lì a spingere e stare vicino alla squadra. È stata una bella prima stagione”.

Foto: twitter Milan