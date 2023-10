Musah: “Dopo il derby abbiamo deciso di reagire. Kessie? Vorrei fare meglio di lui”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN. Ecco le sue parole:

“E’ stato bellissimo fare l’esordio a San Siro, era bellissimo. Non ero mai stato in questo stadio quindi mi è piaciuto tanto, specialmente la curva che cantava tutta la partita. A volte non riesci neanche a sentire l’arbitro. La reazione dopo il derby? Dopo che hai una sconfitta così o puoi piangere o puoi reagire. Noi abbiamo deciso di reagire e l’abbiamo dimostrato nel campo e vogliamo continuare così ovviamente. Non vogliamo mai perdere così, specialmente contro l’Inter. E’ stato un colpo duro e l’abbiamo usato come motivazione”.

Sul ruolo e Pioli: “Mi piace fare il ruolo della mezzala. Ogni giorno il tecnico mi aiuta con altri dettagli, ad ogni allenamento mi parla e quindi così mi aiuterà a migliorare”.

Su Pulisic: “Avere Christian qua è molto bello, ci conosciamo da tempo e sta giocando alla grande. Ci sono stati momenti in cui parlavamo e dicevamo che sarebbe bello poter giocare in un gran club insieme. In nazionale ci troviamo bene, io lo aggiornavo sempre sulle notizie del mio trasferimento al Milan”.

Su Kessie: “Lo vedevo spesso giocare, era una pedina fondamentale. Vorrei fare come lui, se non meglio”.

Foto: Twitter Milan