Musah: “Col Genoa serata folle. Non mi aspettavo di giocare così tanto da titolare”

Direttamente dal ritiro della nazionale statunitense, il centrocampista del Milan, Yunus Musah ha rilasciato una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ per parlare di queste prime settimane da calciatore rossonero: “Mi trovo molto bene al Milan e sono felice del mio rendimento finora, sto trovando minuti importanti anche in Champions e sono felice. Il rapporto con Pulisic? Siamo grandi amici ed è bellissimo essere a Milano insieme, mi sta aiutando molto così come tutta la squadra. Obiettivi? Sicuramente crescere e vincere, non mi aspettavo di giocare tante volte da titolare, ma sono fiero per quello che sto facendo anche se sono solo all’inizio”.

Infine: “Al Milan siamo un bel gruppo, mi sto trovando molto bene anche con il mister che mi sta aiutando tantissimo ad adattarmi a un nuovo sistema di gioco. Nell’ultima partita siamo stati bravi a soffrire nel finale, è stata una serata folle e incredibile, sulla traversa ho sperato che la palla andasse fuori, sarebbe stato ingiusto prendere gol così, anche se poi Olivier è stato determinante con delle grandi parate, sono momenti indimenticabili che solo questo sport può darti”.

Foto: Twitter Milan