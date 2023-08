Musah al Milan e Kamada alla Lazio: giorno di visite

Daichi Kamada è pronto a cominciare la sua avventura con la Lazio: una trattativa che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e che ieri si è concretizzata, con l’arrivo del calciatore a Roma. Kamada, ex Eintracht, è pronto per il primo passo: il calciatore è infatti arrivato alla clinica Paideia e ha cominciato a sostenere le visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club biancoceleste. Nella giornata di oggi sarà anche il turno di Yunus Musah, nuovo acquisto del Milan atterrato ieri sera in Italia: anche per lui, oggi, sarà giornata di visite con il suo nuovo club.