Musah: “A centrocampo posso fare qualsiasi ruolo. Anche il fantasista, il numero 10”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘CBS Sports’, soffermandosi sulle prime settimane in rossonero.

Queste le sue parole: “Ho giocato come 6 e come 8, ma personalmente sento di dover crescere in tutte queste aree. Posso fare il mio lavoro, ma sento che posso fare molto meglio. Mi sento più sicuro quando sono un 8, quindi posso andare in profondità. Sento che essendo un 8 posso essere un 6. Ma posso fare anche il numero 10, il fantasista, sono completo, sono a disposizione del mister”.

Foto: twitter Milan