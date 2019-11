Musacchio: “Il Milan non può avere questa classifica. Piatek? Dobbiamo aiutarlo”

Mateo Musacchio, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dei prossimi impegni del club rossonero. Queste le sue parole: “Sappiamo che il Milan non può stare in questa posizione in classifica, fa male e stiamo lavorando per uscirne. Con il Parma opportunità da non fallire. Andiamo a Parma per dare il 120%. La cena è stata un’ occasione importante per fare squadra e stare uniti, è stata una bella serata. Pioli e Giampaolo sono diversi ma entrambi grandi allenatori. L’Europa? Abbiamo la forza e c’è tempo ancora, ma dobbiamo pensare partita per partita e poi vedremo dove siamo. Piatek? E’ vero che adesso non sta facendo gol come lo scorso anno ma dobbiamo aiutarlo tutti quanti perché è un grande giocatore. Ibra? E’ un grandissimo giocatore, l’ha dimostrato e avere grandi giocatori è sempre una cosa buona”, ha concluso Musacchio.

Foto: Twitter personale Musacchio