Muriqui: “Anno sfortunato, ma ho ancora 5 anni di contratto. Devo adattarmi alla squadra e imparare la lingua”

Nonostante alla Lazio non stia rispettando le aspettative, Vedat Muriqi continua a segnare con la sua Nazionale. Queste le sue parole al termine della sfida contro la Lituania, dove si è soffermato anche sulle difficoltà in Italia: “Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!”.

Foto: Twitter personale