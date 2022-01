Muriqi saluta i tifosi laziali

Dopo l’addio alla Lazio di Vedat Muriqi, passato al Mallorca, il calciatore ha pubblicato sul suo profilo Twitter un messaggio di congedo al mondo biancoceleste. Un bellissimo gesto accompagnato da parole di sostegno alla Lazio e ai suoi tifosi. Ecco il messaggio: “A tutti i veri Tifosi Laziali, che mi hanno supportato e hanno sempre creduto in me, mi dispiace di non essere riuscito a mostrare me stesso e a ripagare la fiducia che mi avete dato. Io e la mia famiglia vi siamo grati per averci fatto sentire a casa qui a Roma. Vi auguro i migliori successi! Con rispetto.”

FOTO: Profilo Twitter Muriqi