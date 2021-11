Muriqi risponde a un tifoso: “Il Pirata è già morto mentalmente”

Momento non facile per l’attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, alternativa di Ciro Immobile in biancoceleste, ma che Sarri ha visto preferirgli Pedro “falso nueve” piuttosto che lui contro la Juventus. Il Pirata ha giocato gli ultimi 25 minuti del match contro la Juve, senza incidere.

Su Twitter un tifoso ha provato a rincuorarlo e l’ex Fenerbahce h ha risposto: “Grazie per essere sempre al mio fianco fratello, il tuo Pirata è già morto (mentalmente)”.

Foto: Instagram personale