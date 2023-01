Muriqi: “Maiorca? Mi hanno fatto sentire il benvenuto. Questo mi ha dato molta fiducia”

Vedat Muriqi si è rigenerato al Maiorca. L’attaccante kosovaro, dopo il flopcon la maglia della Lazio, si sta mettendo in mostra a suon di gol nel campionato spagnolo. In un’intervista rilasciata per i canali de LaLiga ha parlato della sua infanzia e della guerra: “I miei genitori mi raccontavano che prima della guerra si stava bene. Ricordo cosa è successo durante la guerra, è stato un periodo orrendo. Dico sempre che nessun essere umano dovrebbe vivere questa esperienza. Abbiamo lasciato le nostre case per andare in Albania. Siamo stati due mesi in una casa o meglio, una stanza con altre 50 persone”. Successivamente Muriqi è intervenuto sulla sua avventura al Maiorca: “Mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo momento in cui sono arrivato. Questo mi ha dato molta fiducia”.

Foto: Muriqi Instagram