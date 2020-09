Muriqi, il comunicato ufficiale del Fenerbahce: “Iniziate le trattative con la Lazio”

Ancora conferme sull’arrivo di Vedat Muriqi alla Lazio. Il Fenerbahce, pochi minuti fa, ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito per informare i tifosi turchi che “Sono iniziate le trattative con la SS Lazio per la cessione del nostro calciatore Vedat Muriqi”. Attaccante kosovaro classe ’94, Muriqi si trasferirà presto alla corte di Simone Inzaghi come vice Immobile.

Bilgilendirme | Futbolcumuz Vedat Muriqi’nin transferi için İtalya’nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2IUL8TdLeC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2020

Foto: Twitter personale