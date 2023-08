Murillo è stato accostato a lungo alla Fiorentina senza che esistessero le condizioni per chiudere l’affare. Il difensore centrale in uscita dal Corinthians è infatti sul punto di firmare per il Nottingham Forest. La trattativa è in uno stato avanzato e si aspetta la chiusura in modo da consentire a Murillo di volare in Inghilterra per le visite. Operazione da circa 15 milioni, bonus compresi.

Foto: Instagram Murillo