Murillo: “Felice di essere alla Samp. Ho voglia di vincere”

Il neo difensore della Sampdoria, il colombiano Jeison Murillo, ha parlato ai canali ufficiali del club blucerchiato a proposito della sua nuova avventura nel campionato italiano. Ecco le sue parole: “Ringrazio il presidente e i dirigenti, mi hanno concesso una grande opportunità. Sono felice di tornare in Italia in una squadra con una storia importante come la Samp. Arrivo con una grande voglia di vincere. Voglio dare il massimo assieme ai miei compagni. Quagliarella? E’ un giocatore molto forte, tutti conosciamo le sue caratteristiche e qualità”.

Foto: twitter ufficiale Sampdoria