Muriel: “Voglio giocare di più. Udinese? A giugno sarò libero, ci saranno tante cose da valutare anche con l’Atalanta”

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Europa League vinta per 4-0 in casa del Rakow: “Ho saputo poco fa di aver superato il record di gol europei di Ilicic, fa piacere perché ho sorpassato un giocatore simbolo di questa squadra. Spero di continuare a segnare e di lasciare il segno in questa squadra. Questa partita ci ha permesso di mettere in campo la qualità senza tanta pressione, c’era da giocare liberi e sereni e lo abbiamo fatto. Non ho mai pensato di andare via: io e Gasperini ci parliamo, c’è chiarezza su quello che sarà il prosieguo della stagione. Spero di poter giocare e segnare ancora, mi sono messo sempre a disposizione del tecnico e continuerò a farlo”.

Poi ha proseguito: “Il mio desiderio? Voglio giocare di più, ma questo è il desiderio di ogni calciatore. Sono a disposizione della squadra e del mister, vado al campo ogni giorno con l’obiettivo di giocare sempre di più e da titolare. Ho sempre rispettato le scelte di Gasperini, da qui in avanti spero mi possa dare più chance dall’inizio”.

Infine, sull’Udinese: “Penso al prosieguo della stagione. Ho ancora sei mesi di contratto, poi a giugno sarò libero: ci saranno tante cose da valutare anche con l’Atalanta. Per me sarà l’occasione di fare l’ultimo buon contratto, vista l’età che ho: mi sento comunque molto giovane, ho voglia di giocare sempre”.

Foto: Instagram Atalanta